Греф рассказал о росте зарплат и доходов граждан России

Москва, 17 ноября. Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил о росте зарплат и доходов российских граждан.

Так, по его предположению, россияне приобрели большую уверенность в текущем году в сравнении с прошлым годом. В связи с этим изменился рост трат населения.

«Сберегательная модель поведения — люди стали больше сберегать, чем тратить, — в прошлом году изменилась. В этом году люди стали больше брать потребительских кредитов, стали тратить», — отметил Греф.

Ранее в Сбербанке рассказали, сколько платежей по банковским картам проводят россияне. Согласно рейтингу эквайеров The Nilson Report, банк провел в 2017 году году более девяти миллиардов транзакций в своей эквайринговой сети, заняв шестую сточку в мире. При этом в текущем году количество платежей по картам уже превышает один миллиард операций в месяц и продолжает расти, отметили в пресс-службе Сбербанка.