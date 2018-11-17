Трамп опроверг информацию о его сомнениях в лояльности Пенса

Вашингтон, 17 ноября. Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что ставит под сомнение преданность вице-президента Майка Пенса, о чем неоднократно якобы говорил со своими советниками. Об этом он рассказал журналистам на лужайке у Белого дома перед поездкой в штат Калифорния.

Представители СМИ попросили американского президента прокомментировать появившиеся в материале The New York Times данные о его отношении к вице-президенту.

«Нет, я не сомневаюсь в его лояльности. Он лоялен на 100%. Это сфабрикованная новость (…) типичная сфабрикованная новость The New York Times», — передает слова Трампа телеканал Fox News.

При этом президент подчеркнул, что высоко ценит работу Пенса, добавив, что он «уже прошел проверку во многих отношениях». В то же время Трамп раскритиковал сотрудников газеты, которые, по его словам, даже не потрудились позвонить ему и взять официальный комментарий.

Напомним, в статье The New York Times утверждалось, что Трамп в частных беседах со своими помощниками неоднократно поднимал вопрос о лояльности вице-президента США, интересуясь их мнением.

Что касается ответов, которые получал лидер США, то некоторые из советников убеждали его в полной лояльности Пенса, тогда как другие отмечали, что вице-президент не против порой «использовать ситуацию в своих целях».