Аргентинские военные рассказали о следах взрыва на корпусе найденной подлодки «Сан-Хуан»

Буэнос-Айрес, 17 ноября. Найденная на дне аргентинская подводная лодка «Сан-Хуан», которая пропала в ноябре прошлого года, имеет следы взрыва на корпусе. Об этом в субботу заявил командующий командующий базой ВМС Аргентины в Мар-дель-Плата Габриэль Аттис.

По его словам, взрыв сильно повредил внешнюю оболочку субмарины. Он был настолько сильным, что части подлодки разбросало по всей площади в радиусе 70 метров, а винт полностью оторвало, сообщает агентство Telam.

Напомним, что аргентинская подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Аргентина совместно с Россией и некоторыми другими странами организовала масштабную поисковую операцию, которая продолжалась 15 дней. Тогда спасателям не удалось обнаружить ни самого судна, ни тел моряков, в связи с чем весь экипаж был объявлен мертвым. Однако в пятницу вечером корабль американской компании Ocean Infinity обнаружил подводную лодку на глубине 800 метров.