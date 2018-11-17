Глава Комиссии Афросоюза призвал организацию стремиться к финансовой самостоятельности

Аддис-Абеба (Эфиопия), 17 ноября. Африканский союз должен стремиться к финансовой самостоятельности, чтобы возродить Черный континент. Об этом в субботу заявил глава комиссии АС Муса Факи Махамат.

«Институциональная реформа АС необходима, и она представляет собой вопрос политической воли. Афросоюзу надо добиваться высокой эффективности своей деятельности, достичь финансовой самостоятельности», — отметил он.

Махамат добавил, что Африканский союз должен более тесно сотрудничать с гражданами африканских стран, на благополучие которых и работает организация.

Напомним, что Африканский союз, основанный в 2002 году, пришел на смену Организации африканского единства. В данное объединение входят 54 государства. В марте 2015 года АС принял решение создать единую региональную армию для борьбы с радикальными исламистами.