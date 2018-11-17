Женщина устроила взрыв возле КПП в Грозном

Грозный, 17 ноября. Женщина устроила взрыв возле контрольно-пропускного пункта в Старопромысловском районе города Грозный Чеченской Республики, не дойдя до него около 75 метров. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Личность женщины пока не установлена. Сообщается, что в результате взрыва никто не пострадал.

Как сообщил врио главы МВД по региону, генерал полиции Апти Алаудинов, инцидент произошел около 16.00 по местному времени (совпадает с московским). Сотрудники правоохранительных органов заметили приближающуюся к КПП женщину и попросили ее остановиться и предъявить документы для проверки.

Однако она проигнорировала требование полицейских и продолжила движение к федеральному посту. Правоохранители, по словам Алаудинова, заметили на ней самодельное взрывное устройство и предупредительно выстрелили, однако в этот момент прогремел взрыв.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов предпринимают меры по установлению личности женщины. Обстоятельства произошедшего, как и то, были ли у нее сообщники, устанавливаются.

По словам врио главы МВД по республике, ситуация в городе стабильна, транспорт работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось о ликвидации двоих преступников в ходе спецоперации в Урус-Мартановском районе Чечни. Вооруженные злоумышленники 17 и 34 лет покинули свои жилища и представляли угрозу для местных жителей.