В России издали последнюю песню Цоя «Атаман»

Москва, 17 ноября. Последнюю песню лидера легендарной рок-группы «Кино» Виктора Цоя «Атаман» официально издали в России.

Трек был записан в акустической версии еще в 1990 году и долгое время считался утерянным, пока раритетную кассету не передала кинокритик Наталья Разлогова — последняя любовь Цоя, с которой он встречался после развода с женой.

Винил с последней песней солиста «Кино» издала компания Maschina Records. Для записи пластинки ей пришлось отреставрировать оригинальную запись. Помимо нее в альбом входит «ремейк» «Атамана» — студийная запись, сделанная музыкантами «Кино» в 2012 году.

Напомним, что Виктор Цой считается одним из величайших представителей русского рока. Последний концерт легендарной группы в полном составе состоялся в июне 1990 года на стадионе «Лужники».

Музыкант погиб в августе 1990 года в автокатастрофе в нескольких десятках километров от Риги. Его автомобиль «Москвич-2141» столкнулся с автобусом «Икарус». Музыканты «Кино» собрали все новые песни, которые успел записать Цой, и в 1991 году издали последнюю пластинку с его участием, которая получила символическое название «Черный альбом».