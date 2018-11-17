Главные новости 17 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 17 ноября.

В субботу в Саратовской области на железнодорожном переезде произошло столкновение грузового поезда с пассажирским автобусом. Федеральное агентство новостей выяснило подробности произошедшего. Стали известны подробности смертельного столкновения поезда с автобусом в Саратовской области.

Финляндия и Норвегия обвинили Россию в якобы намеренном сбое навигационной системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture. В ответ на очередные голословные заявления Запада российские военные эксперты предупредили, что зарубежные политики не представляют, с кем они связались в лице России. «На Западе не представляют, с кем связались»: в РФ предупредили, что Путин многое умолчал о новом оружии.

Немецкий политик, член Левой партии Германии (ЛПГ), депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призвала федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель оказать давление на украинского президента Петра Порошенко и остановить «кровавую гражданскую войну» на Украине. С таким заявлением она выступила в эфире немецкого телеканала. «Надавите на Порошенко»: немецкий политик призвала Меркель остановить кровавую войну на Украине.

Генеральная прокуратура Украины разоблачила ложь президента страны Петра Порошенко, утверждавшего, якобы к убийству людей на Майдане в 2013–2014 годах причастны российские снайперы. Генпрокуратура Украины разоблачила ложь Порошенко о российских снайперах на Майдане.

Жители города Каменки Днепропетровской области Украины устроили драку во время раздачи подарков от «Радикальной партии» Олега Ляшко. Украинцы устроили массовую драку из-за «бесплатных подачек» Ляшко.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал, какие выводы должны сделать газовщики после сегодняшнего сбоя поставок российского газа в Европу. США и Украина не остановятся ни перед чем: в РФ прокомментировали сбой работы «Северного потока».

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян раскритиковал высказывания президентов Белоруссии и Казахстана Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева о ситуации в ОДКБ. Он заявил, что потребует от лидеров объяснений. Пашинян потребует объяснений от Лукашенко и Назарбаева после их слов об ОДКБ.

Пожар начался в субботу на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне на юго-востоке Москвы. Существует угроза распространения огня. Опубликовано видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Москве.

В настоящий момент проводятся поисково-спасательные работы. Восемь оленеводов унесло на льдине в море Лаптевых.

Израильский политолог и бывший сотрудник спецслужб Яков Кедми заявил, что ядерное оружие НАТО в Европе «бесполезно против России», а сама организация «совершенно излишняя» в нынешних условиях. «Ядерное оружие НАТО бесполезно против России»: Кедми раскрыл подробности коллективной безопасности в Европе.