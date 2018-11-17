Ассанж отказался добровольно прибыть в США для защиты от обвинений Минюста

Нью-Йорк, 17 ноября. Основатель международной некоммерческой организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, скрывающийся с 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, не поедет по своей воле в США, чтобы предстать перед судом по выдвинутым американским Минюстом обвинениям.

Один из адвокатов австралийца Барри Поллак не исключил, что власти Эквадора могут аннулировать решение о предоставлении Ассанжу убежища, а также выдворить его из посольства в Лондоне и выдать США, пишет Associated Press. При этом представитель стороны защиты рассчитывает на то, что Кито «будет соблюдать обязательства», подразумевающиеся после предоставления беглецу убежища.

«На Ассанжа не следует возлагать бремя защиты самого себя от уголовных обвинений, когда его обвиняют в том, чем занимается ежедневно любой журналист на свете», — отметил Поллак.

В то же время другой адвокат Ассанжа Карлос Поведа полагает, что власти Эквадора, ужесточившие условия нахождения журналиста в посольстве, пытаются тем самым вынудить его покинуть здание диппредставительства. Защитник обратил внимание, что на Кито будет возложена полная ответственность, если с Ассанжем что-нибудь произойдет.

Как сообщала в четверг газета The Washington Post, в США Ассанжу предъявили обвинения. При этом в материале отмечалось, что американский Минюст не собирался публично заявлять об обвинениях в отношении журналиста, эту информацию непреднамеренно раскрыл один из помощников прокурора.

Напомним, Ассанж шесть лет назад обратился к эквадорскому правительству с просьбой о политическом убежище по причине опасений экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию тайных документов дипломатического ведомства США.