Мирный житель получил ранения на западе Донецка при обстреле ВСУ

Донецк, 17 ноября. Мирный житель поселка шахты Трудовская на западе Донецка получил ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики в СЦКК.

«Сегодня в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины с применением стрелкового оружия поселка шахты Трудовская Донецка получил ранение мирный житель 1990 года рождения», – говорится в сообщении.

При этом в СЦКК отметили, что пострадавшего госпитализировали в больницу Петровского района Донецка. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Напомним, Киев в 2014 году развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке страны на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта.

Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства, обстреливая территории республик. За четыре года боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек. В субботу стало известно о гибели военнослужащего Народной милиции ЛНР из-за действий украинского снайпера.