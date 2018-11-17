Степанова и Букин победили в танцах на льду с мировым рекордом

Москва, 17 ноября. Российские спортсмены Александра Степанова и Иван Букин выиграли произвольную программу на этапе Гран-при по фигурному катанию. Танцевальная пара установила мировой рекорд, получив за свое выступление 124,94 балла.

Накануне Степанова и Букин были сильнее всех и в ритм-танце, итоговой результат российских фигуристов — 199,43 балла. Ближайшие преследователи серьезно отстали от россиян — у испанской пары, которая заняла второе место, всего 174,42 балла, у американцев, получивших бронзу, 174,21 балла.

Напомним, московский этап Гран-при складывается для россиян чрезвычайно успешно — мировой рекорд Степановой и Букиной стал уже третьим рекордом хозяев соревнований. Отметим также, что на утренней тренировке в субботу фигуристка Евгения Тарасова, одна из рекордсменок, получила травму, при падении повредив подбородок. Как сообщил тренер спортсменки, Тарасова сможет продолжить выступление на турнире.