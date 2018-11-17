Трамп опроверг слухи о возможной выдаче Гюлена Турции

Вашингтон, 17 ноября. Президент США Дональд Трамп опроверг появившиеся на днях слухи о возможной экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в Турцию.

«Нет, этот вопрос не обсуждается», — отметил он в ходе пресс-конференции.

Отметим, что министерство юстиции США также отрицает факт ведения переговоров о судьбе Гюлена. В четверг NBC сообщил со ссылкой на несколько источников о том, что Белый дом якобы планирует выслать из страны Гюлена и передать его турецким властям. По информации телеканала, Трамп якобы уже дал распоряжение Минюсту и ФБР начать рассмотрение запроса Турции на экстрадицию Гюлена, а министерству внутренней безопасности — проверить грин-карту проповедника.

Американские журналисты полагали, что администрация президента таким образом пыталась восстановить отношения с Турцией, чтобы та снизила давление на Саудовскую Аравию, которая подвергается жесткой критике после жестокого убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Напомним, что в июле 2016 года группа военных попыталась устроить госпереворот в Турции, однако их путч провалился. Анкара полагает, что за попыткой госпереворота стоял Гюлен, который в настоящее время проживает в Пенсильвании. Страна неоднократно обращалась к США с просьбой выдать подозреваемого, однако всякий раз получала отказ.