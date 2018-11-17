Сирия, 17 ноября. Подразделения САА провели ответные обстрелы позиций джихадистов на юго-востоке Идлиба и к северу от Хамы. Бандгруппы ИГ1 открыли огонь из-за реки Евфрат на юге Дейр-эз-Зора. Появились сведения об освобождения войсками САР плато Ас-Сафа в Эс-Сувейде, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: согласно данным некоторых новостных ресурсов, полностью освободили плато Ас-Сафа в Эс-Сувейде; выпустили несколько ракет по позициям террористов к северу от Хан Шейхуна.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): открыло минометный огонь по расположениям войск САР на западном берегу Евфрата в Дейр-эз-Зоре.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась ответным обстрелам САА на юго-востоке провинции Идлиб; оказалась под ударами танков сирийской армии к северу от Хамы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Расположения Сирийской арабской армии (САА) рядом с населенным пунктом Ас-Сайял, который находится на юге провинции Дейр-эз-Зор к западу от реки Евфрат, и близлежащие мирные кварталы оказались под огнем минометов боевиков «Исламского государства», передавал местный медиа-центр DeirEzzor24. По предварительной информации, в рядах правительственных войск САР обошлось без потерь. Данные о возможных жертвах среди мирного населения еще уточняются. Джихадисты ИГИЛ вели обстрелы с направления города Аш-Шаафа, расположенного по другую сторону от реки. Курдские Демократические силы Сирии (SDF)**** и США уже почти год пытаются отбить восточный берег, однако террористы до сих пор сохраняются позиции на этом направлении, создавая угрозу для опорных пунктов правительственных сил от Меядина до Абу Кемаля.

Провинция Идлиб

Военнослужащие САА нанесли серию ударов по позициям террористов в юго-восточной части провинции Идлиб в ответ на недавние обстрелы «Джебхат ан-Нусры» и аффилированных с ней группировок. Согласно информации Telegram-ресурса Emaan News Center, правительственные силы вели огонь, преимущественно из артиллерии и минометов, по опорным пунктам джихадистов в окрестностях оккупированных населенных пунктов Сукейк, Ат-Тамания, Умм Джалал и Хувейн Аль-Кебир. Данных о потерях в рядах исламистских формирований источник не приводит. Часть бандгрупп боевиков, базирующихся в районе «Большого Идлиба», продолжают бойкотировать российско-турецкий Меморандум о создании буферной зоны в регионе, стремясь продолжить кровопролитие. В связи с этим они нередко прибегают к попыткам нападений и обстрелам, в том числе в мирных кварталах, вынуждая войска САР открывать ответный огонь.

Тем временем оппозиционный портал Masar Press Net передает, что сирийские войска выпустили несколько ракет по позициям боевиков в предместьях городов Джарджаназ, Бабулин и Ат-Тах, расположенных в нескольких километрах к северу от Хан Шейхуна на юге региона. Сведений о причиненном джихадистам уроне источник не сообщает.

Провинция Хама

После провокационных обстрелов джихадистов на севере провинции Хама возобновились столкновения подразделений САА и отрядов вооруженных бандформирований, в том числе из состава «Хайят Тахрир аш-Шам». По данным Emaan News Center, основные бои разворачивались на участке фронта в районе города Маан, прежде всего — недалеко от поселения Лахая, где сирийская армия, в частности, применяет танки. Более подробная информация о ходе противостояния в настоящий момент уточняется. Напомним, данные территории относятся к Аль-Латаминскому выступу, который находится в оккупации исламистов почти с самого начала сирийского конфликта — еще с 2012-го года. В этом районе среди прочих бандгрупп дислоцируются также наиболее радикальные отряды оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА)**, которые непосредственно связаны с «Ан-Нусрой».

Провинция Эс-Сувейда

По данным канала в соцсети Twitter Qalaat Al Mudiq, сирийская армия взяла полный контроль над плато Ас-Сафа к северо-востоку от города Эс-Сувейда. Сообщается, что остававшиеся в этом районе отряды «Исламского государства» были вынуждены покинуть данные территории под натиском военнослужащих САА. Сейчас в этом горно-пустынном районе остаются лишь несколько бандгрупп террористов. Согласно предположениям местных наблюдателей, исламисты могли бежать в сторону Ат-Танфа, где располагается база американских вооруженных сил. Представители командования войск САР и официального Дамаска, однако, пока не давали комментариев по ситуации на этом направлении.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)