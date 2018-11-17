Донбасс сегодня: Пушилин «собрался с войной» на Украину, голодные бунты в ВСУ

Донбасс, 17 ноября. ДНР под гранатометным обстрелом. СБУ и Нацгвардия ведут зачистки родственников ополченцев. Украинские СМИ сообщили о «воинственных планах» нового главы ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Десять городов и поселков Донецкой народной республики в минувшие сутки подверглись обстрелам Вооруженных сил Украины, которые использовали автоматические, станковые и противотанковые гранатометы. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 15 раз.

Два жилых дома в поселке Гольмовский на передовой Горловского района получили серьезные повреждения в результате обстрелов.

В Луганской народной республике ВСУ дважды применяли минометы и пушки боевых машин пехоты по поселкам Марьевка и Фрунзе.

Объединенные группы украинских силовиков ведут зачистки

Село Рыбинское подконтрольного ВСУ Волновахского района Донецкой области 12 ноября было полностью заблокировано объединенными группами украинских силовиков для проведения рейда по зачистке информаторов ополчения ДНР, сообщает донецкая разведка. Операция продолжалась в течение полутора суток. В объединенные группы входили военные, сотрудники Службы безопасности Украины, военной службы правопорядка ВСУ и нацгвардейцы.

В ходе рейдов силовики проводили обыски домов местных жителей, допросы, задержания и взломы. Всего за время зачисток задержано 34 гражданских лица. Из них 28 — это женщины, большинство из которых являются вдовами погибших в 2014 году ополченцев Донбасса. По данным разведки ДНР, у двух женщин сотрудники СБУ забрали несовершеннолетних детей и планируют шантажировать ими задержанных, вынуждая к подписанию «чистосердечных признаний» в сотрудничестве с республикой.

Голодные бунты в ВСУ

Напастью украинской армии назвало оперативное командование ДНР голодные бунты солдат. Известно, что весь свободный от несения службы личный состав 3-го десантно-штурмового батальона 79-й бригады ВСУ взбунтовался из-за недополученных дополнительных пайков.

Три дня назад бойцы прибыли к штабу бригады под Мариуполем и потребовали от заместителя командира по тыловому обеспечению и от самого командира бригады отчитаться о распределении полученных продуктов. Командование подразделения не смогло успокоить взбунтовавшихся военнослужащих, которые пообещали расправиться с «крысами».

Украинские СМИ: «Пушилин собрался с войной на Мариуполь, Краматорск и Славянск»

Украинские СМИ продолжили курс на дискредитацию лидеров республики Донбасса и введение в заблуждение украинской аудитории. Избранному главе ДНР Денису Пушилину приписали воинственные намерения занять подконтрольные украинскому правительству города Донецкой области.

«Доказательства» киевские издания взяли из большого интервью Пушилина российским СМИ, вычленив из него лишь нужные фразы главы республики. Как пишут украинские СМИ, Денис Пушилин озвучил заявление о том, что его подопечные «будут использовать даже самый маленький шанс, чтобы захватить Краматорск, Мариуполь и Славянск».

На самом же деле, отвечая на вопросы журналистов относительно городов, которые ДНР считает временно оккупированными ВСУ территориями, Пушилин заявил: «Пока остается хоть малейший политический шанс выйти на границы областей, мы его будем использовать. Желание есть, но нужно, чтобы оно сочеталось с возможностями».

Таким образом, военная риторика, которую приписывают избранному главе республики украинские СМИ, на самом деле отсутствует. Слово «политический» было сознательно убрано киевскими журналистами при подготовке публикаций, ведь, по украинской логике, «террористы не могут хотеть мира и политического урегулирования».