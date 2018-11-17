Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Эксперт объяснил, что вынудило Меркель признать ошибки миграционной политики

63
0 Оставить комментарий

Эксперт объяснил, что вынудило Меркель признать ошибки миграционной политики

Берлин, 17 ноября. Канцлер Германии Ангела Меркель впервые признала ошибки миграционной политики немецкого правительства. Она заявила, что Берлин мог в свое время признать некоторые страны и регионы «безопасными», что сократило бы поток беженцев, однако он этого так и не сделал.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов полагает, что на «раскаяние» Меркель толкнула вовсе не совесть, а давление общественного мнения.

«Думаю, что одна из причин данной реакции — это общественное мнение. Оно в настоящий момент достаточно четко и определенно высказывается в отношении событий в Хемнице и в целом миграционной политики», — отметил он.

Шаповалов также добавил, что пока говорить о возможном изменении политического курса Германии рано, нужно дождаться реальных шагов со стороны Меркель, передает RT.

Напомним, что в августе в немецком Хемнице произошли массовые беспорядки после того, как неизвестные убили гражданина ФРГ Даниэля Хиллига. Поводом для выступлений послужило сообщение о том, что убийцы Хиллига были мигрантами.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.