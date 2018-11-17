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Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына и посетит КНДР

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Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына и посетит КНДР

Пекин, 17 ноября. Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о своих планах посетить КНДР в 2019 году. О намерении нанести визит в Северную Корею китайский лидер рассказал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину на полях саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее, пишет новостное агентство Yonhap.

Си Цзиньпин заявил, что Пекин получил официальное приглашение Пхеньяна, которое было принято. Визит генсека ЦК Коммунистической партии Китая в КНДР состоится в следующем году.

Напомним, в апреле Мун Чжэ Ин провел историческую встречу с лидером Северной Кореи в демилитаризованной зоне на границе двух стран. В июне же в Сингапуре прошли переговоры главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Эти мероприятия, как считают эксперты, открыли путь к началу демилитаризации КНДР и урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Автор: Федор Веснин
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