На Западе увидели политический сигнал от России в мультике «Маша и Медведь»

Лондон, 17 ноября. Западные критики увидели в популярном детском мультсериале «Маша и Медведь» политический сигнал от России, назвав его инструментом «мягкой пропаганды» Кремля.

Российский мультипликационный сериал, созданный анимационной студией «Анимаккорд» при помощи трехмерной графики, не оставил равнодушными иностранных специалистов. Критики, посмотревшие несколько серий любимого маленькими россиянами мультика, вышедшего на экраны в 2009 году, поспешили интерпретировать на свой лад внешний вид и характеры основных персонажей.

Так, профессор Энтони Глис из Букингемского университета утверждает, что главная героиня девочка Маша ведет себя «по-путински», поскольку проявляет в течение всего повествования решительность и напористость, пишет The Times.

В то же время Медведь, в прошлом известный цирковой артист, который является лучшим другом девочки, по мнению преподавателя Таллинского университета Приита Хыбемяги, призван изменить образ России в детском сознании с негативного на позитивный, что, по неназванной автором причине, якобы «угрожает» национальной безопасности Эстонии.

Критики из Литвы, в свою очередь, не смогли пройти мимо внешнего вида главной героини в серии, где она прогоняет зайца с огорода Медведя. Иностранцев смутила фуражка пограничника СССР, надетая на Маше, и они решили, что таким образом российская сторона через нарисованные кадры демонстрирует «защиту своих границ».

Стоит отметить, что мультфильм в России был в свое время тепло принят как маленькими зрителями, так и старшим поколением. На данный момент вышло несколько сезонов мультсериала, в каждой их 75 вышедших коротких серий которого повествуется о главных жизненных вещах — дружбе, взаимовыручке и семейных ценностях.

За рубежом мультфильм также не обделен вниманием, в графе подписок англоязычного канала «Маши и Медведя» на платформе YouTube значится цифра, превысившая отметку в 4 миллиона, пишет «Известия».

В свою очередь, представители анимационной студии «Анимаккорд», подарившей миру историю Маши и Медведя подчеркнули, что мультсериал является независимым проектом, и не получал государственного финансирования.