Митингующие в Киеве написали «мусор и вор» на заборе возле дома Авакова
Киев, 17 ноября. Жители Киева устроили акцию протеста возле дома министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, требуя его немедленную отставку.
Митингующие написали на заборе, окружающем дом главы МВД, «мусор и вор», а также принесли с собой мусорный бак.
Помимо Авакова участники акции также требуют отправить в отставку генпрокурора Украины Юрия Луценко. Обоим чиновникам ставится в вину нежелание правоохранительных органов расследовать нападения на гражданских активистов и сотрудников СМИ. В частности, манифестанты упоминают нераскрытые убийства журналиста Павла Шеремета, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк и адвоката Ирины Ноздровской. Кроме того, митингующие настаивают на проведении реформы МВД, пишут украинские СМИ.
Согласно предварительным данным, с 2014 года на Украине произошло не менее 100 нападений на гражданских активистов. Убийство оппозиционного журналиста Павла Шеремета, которого неизвестные застрелил в июле 2016 года, а также убийство советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которой плеснули кислотой в лицо в июле 2018 года, получили наиболее широкий общественный резонанс.
Отметим, что украинские правоохранительные органы Украины до сих пор не привлекли к ответственности тех, кто устроил пожар в доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. От их рук тогда погибли 48 человек, семеро из которых — женщины.
Примечательно, что в свете бездеятельности МВД к отставке Авакова призывают даже украинские националисты. Как сообщало Федеральное агентство новостей, устроившие 14 октября шествие радикалы скандировали «Авакова — на ветвь».