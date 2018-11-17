Пострадавшим в ДТП с автобусом направили из Саратова бригаду санавиации

Саратов, 17 ноября. Бригаду санитарной авиации направили из Саратова в районный центр Озинки на границе с Казахстаном для оказания необходимой помощи пострадавшим при столкновении автобуса с грузовым поездом на переезде, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщил глава пресс-службы областного Минздрава Александр Колоколов.

«Бригада санавиации с профильными специалистами областной клинической больницы отправлена из Саратова наземным транспортом и уже находится на подъезде к Озинкам», — цитирует его РИА Новости.

При этом Колоколов подчеркнул, что медработники оказывают пострадавшим в ДТП всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, трагедия на Приволжской железной дороге произошла в субботу, когда грузовой поезд наехал на рейсовый автобус на нерегулируемом железнодорожном переезде в Саратовской области.

По предварительным данным, как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, причиной аварии стали действия водителя автобуса, который проехал на запрещающий сигнал светофора, установленного на переезде. Машинист экстренно затормозил, увидев приближающееся транспортное средство, однако расстояние было слишком незначительным, чтобы избежать столкновения.

Специалисты Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в этой связи начали проверку.