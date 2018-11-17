АвтоВАЗ объявил о скидках на модели Lada в ноябре

Москва, 17 ноября. АвтоВАЗ рассказал о новых специальных предложениях при покупке автомобилей Lada в ноябре.

Компания предлагает своим клиентам сэкономить от 20 тысяч рублей до 40 тысяч рублей по программе Трейд-ин. Сумма скидка зависит от выбранной модели. Кроме того, в рамках программы автокредитования Lada Finance выгода при покупке может составить от 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

Также АвтоВАЗ предлагает покупателям специальное коммерческое предложение, которое действует для трех моделей марки Lada — трехдверной 4х4, 4х4 Bronto и пикапа Granta.

Существенную выгоду можно получить при покупке Lada Vesta CNG — до 115 тысяч рублей.