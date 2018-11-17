Трамп обсудит с Помпео и ЦРУ ситуацию вокруг убийства Хашукджи

Вашингтон, 17 ноября. Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с госсекретарем Майком Помпео и представителями ЦРУ ситуацию вокруг убийства журналиста и обозревателя американской газеты The Washington Post Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Турции. Об этом он сообщил представителям СМИ на лужайке у Белого дома перед поездкой в штат Калифорния.

Журналисты попросили американского президента прокомментировать высказанные ранее ЦРУ заявления о том, что отдать приказ об убийстве Хашукджи мог саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

«Нас пока еще не проинформировали. ЦРУ будет разговаривать со мной сегодня», — передает слова Трампа телеканал Fox News, который вел трансляцию.

При этом Трамп подчеркнул, что обменяется мнениями по данному вопросу с Помпео.

Напомним, саудовский журналист исчез 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Впоследствии сообщалось о том, что Хашукджи был жестоко убит во время собеседования, его тело расчленили, а лицо изуродовали до неузнаваемости.

Ряд стран, в том числе Россия, Великобритания и США потребовали провести объективное расследование произошедшего. В Евросоюзе назвали убийство журналиста «ужасающим преступлением».

Ранее посол Саудовской Аравии в Вашингтоне Халид бин Салман заявил, что не заманивал в Турцию убитого журналиста. Соответствующие обвинения американской стороны в свой адрес он опроверг в Twitter.