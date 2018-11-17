Петербуржец рассказал о случайной встрече с Путиным возле аптеки
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Санкт-Петербург, 17 ноября. Житель Петербурга Антон Буксеев поделился впечатлениями от случайной встречи с президентом России Владимиром Путиным возле одной из аптек Северной столицы.
Российский лидер провел в Петербурге в минувшую пятницу совещание по проблемам лекарственного обеспечения, а после решил проверить одну из аптек Северной столицы.
Буксеев, увидев выходившего из аптеки Путина, очень удивился, а затем решил спросить о его самочувствии. По словам петербуржца, глава государства рассказал о цели своего визита, отметив, что она не связана с его здоровьем.
«На что я ему ответил, что мы подумали, что вы приболели. Дружно посмеялись. Он пожелал здоровья. Мы попрощались, он сел в машину и уехал», — цитирует «Пятый канал» Буксеева.