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Петербуржец рассказал о случайной встрече с Путиным возле аптеки

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Петербуржец рассказал о случайной встрече с Путиным возле аптеки

Санкт-Петербург, 17 ноября. Житель Петербурга Антон Буксеев поделился впечатлениями от случайной встречи с президентом России Владимиром Путиным возле одной из аптек Северной столицы.

Российский лидер провел в Петербурге в минувшую пятницу совещание по проблемам лекарственного обеспечения, а после решил проверить одну из аптек Северной столицы.

Буксеев, увидев выходившего из аптеки Путина, очень удивился, а затем решил спросить о его самочувствии. По словам петербуржца, глава государства рассказал о цели своего визита, отметив, что она не связана с его здоровьем.

«На что я ему ответил, что мы подумали, что вы приболели. Дружно посмеялись. Он пожелал здоровья. Мы попрощались, он сел в машину и уехал», — цитирует «Пятый канал» Буксеева.

Автор: Дарья Смолина
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