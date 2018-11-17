Петербуржец рассказал о случайной встрече с Путиным возле аптеки

Санкт-Петербург, 17 ноября. Житель Петербурга Антон Буксеев поделился впечатлениями от случайной встречи с президентом России Владимиром Путиным возле одной из аптек Северной столицы.

Российский лидер провел в Петербурге в минувшую пятницу совещание по проблемам лекарственного обеспечения, а после решил проверить одну из аптек Северной столицы.

Буксеев, увидев выходившего из аптеки Путина, очень удивился, а затем решил спросить о его самочувствии. По словам петербуржца, глава государства рассказал о цели своего визита, отметив, что она не связана с его здоровьем.