Военные ЗВО показали мощь российского вооружения в преддверии Дня артиллерии

Санкт-Петербург, 17 ноября. В преддверии Дня ракетных войск и артиллерии военнослужащие Западного военного округа показали масштабное красочное шоу с участием боевых расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган», «Торнадо-Г», «Смерч», а также комплексов «Искандер-М» и «Точка-У», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Все, кто собрался на артполигоне под Лугой в Ленинградской области, увидели реальную мощь российского вооружения. В шоу приняли участие около 1 тысячи военнослужащих, свыше 140 современных образцов всех видов артиллерии, стоящих на вооружении в ЗВО.

Военные в ходе мероприятия раскрыли некоторые профессиональные секреты, показав, как действуют подразделения при ведении заградительного, сосредоточенного огня, совершении противоогневого маневра с применением аэрозольной маскировки, а также работу современных беспилотников — «Орлана» и «Грифона». Кроме того, гости мероприятия увидели и некоторые раритетные вещи, например, шестифунтовые пушки времен Отечественной войны 1812 года.

ФАН напоминает, что указом Президиума Верховного Совета СССР 19 ноября считается Днем артиллерии. Эта дата не случайна. Именно в этот день, 19 ноября 1942 года, с мощной артиллерийской подготовки Красной Армии началась операция «Уран» — советское контрнаступление в ходе Сталинградской битвы, начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны.