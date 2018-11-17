Порошенко пообещал украинцам экономический рост в обмен на голоса на выборах

Киев, 17 ноября. Президент Украины Петр Порошенко пообещал украинцам экономический рост, если они «правильно» проголосуют на грядущих выборах.

«По всем прогнозам, в течение ближайших лет в Украине будет продолжаться экономический рост, если на выборах дадим отпор демагогам-популистам, если не позволим им свести на нет выстраданную обществом макроэкономическую стабилизацию», — пишет он в Twitter.

За всіма прогнозами, протягом найближчих років в Україні триватиме економічне зростання, — якщо на виборах дамо відсіч демагогам-популістам, якщо не дозволимо їм звести нанівець вистраждану суспільством макроекономічну стабілізацію. pic.twitter.com/3lX2S8RIwe — Петро Порошенко (@poroshenko) November 17, 2018

Отметим, что, несмотря на заявление Киева об экономическом росте, страна по-прежнему полностью зависима от внешних источников финансирования. Постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман осенью открыто заявил о недовольстве темпами экономического роста государства, которые остаются низкими, несмотря на миллиардные транши. В итоге Украина оказалась в ситуации, при которой любая задержка очередного кредита может означать дефолт. По словам Люнгмана, украинская коррупция тормозит рост ВВП примерно на 2% в год.

Кроме того, сам Порошенко признал, что Украина остается на сегодняшний день беднейшей страной Европы, а темпы экономического роста явно не отвечают запросу населения.

Напомним, что президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. На данный момент свое намерение участвовать в выборах уже подтвердили экс-депутат Рады Геннадий Балашов, экс-депутат Александр Шевченко, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и бывший министр обороны Анатолий Гриценко. Ожидается, что Порошенко также выдвинет свою кандидатуру на переизбрание, однако пока что украинский президент еще не делал никаких официальных заявлений.