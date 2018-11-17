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Порошенко пообещал украинцам экономический рост в обмен на голоса на выборах

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Порошенко обещал украинцам экономический рост, если они «правильно» проголосуют на выборах

Киев, 17 ноября. Президент Украины Петр Порошенко пообещал украинцам экономический рост, если они «правильно» проголосуют на грядущих выборах.

«По всем прогнозам, в течение ближайших лет в Украине будет продолжаться экономический рост, если на выборах дадим отпор демагогам-популистам, если не позволим им свести на нет выстраданную обществом макроэкономическую стабилизацию», — пишет он в Twitter.

Отметим, что, несмотря на заявление Киева об экономическом росте, страна по-прежнему полностью зависима от внешних источников финансирования. Постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман осенью открыто заявил о недовольстве темпами экономического роста государства, которые остаются низкими, несмотря на миллиардные транши. В итоге Украина оказалась в ситуации, при которой любая задержка очередного кредита может означать дефолт. По словам Люнгмана, украинская коррупция тормозит рост ВВП примерно на 2% в год.

Кроме того, сам Порошенко признал, что Украина остается на сегодняшний день беднейшей страной Европы, а темпы экономического роста явно не отвечают запросу населения.

Напомним, что президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. На данный момент свое намерение участвовать в выборах уже подтвердили экс-депутат Рады Геннадий Балашов, экс-депутат Александр Шевченко, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и бывший министр обороны Анатолий Гриценко. Ожидается, что Порошенко также выдвинет свою кандидатуру на переизбрание, однако пока что украинский президент еще не делал никаких официальных заявлений.

Автор: Антон Соколов
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