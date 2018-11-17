Массовые акции против повышения цен на бензин проходят во Франции, есть жертвы

Париж, 17 ноября. В департаменте Изер во Франции в субботу прошли протесты против повышения цен на бензин и дизельное топливо. Во время шествия одного из участников демонстрации сбила машина.

Инцидент произошел в населенном пункте Пон-де-Бовуазен. Известно, что толпа не пропустила женщину-водителя, а та, запаниковав, протаранила протестующих. Один человек погиб, находившуюся за рулем даму задержали в шоковом состоянии, сообщают местные СМИ.

Протесты 17 ноября проходят во всех районах Франции — жители страны недовольны тем, что с нового года налог на бензин вырастет почти на 3%, что неминуемо приведет к росту цен на топливо.

Заверения властей, что средства необходимы для финансирования борьбы с загрязнением воздуха, не успокаивают французов, протестующие в субботу, по их собственным заявлениям, намерены блокировать АЗС и останавливать движение на федеральных трассах.