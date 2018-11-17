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Рауш пропустил тренировку сборной РФ по футболу перед матчем против Швеции

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Рауш пропустил тренировку сборной РФ по футболу перед матчем против Швеции

Москва, 17 ноября. Защитник московского футбольного клуба «Динамо» Константин Рауш пропустил в субботу тренировку сборной России из-за травмы.

Накануне пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров сообщил, что у Рауша миофасциальный синдром мышц спины. По информации РИА Новости, спортсмен занимается по индивидуальной программе.

Напомним, российская команда находится в немецком Лейпциге и готовится к матчу группового этапа Лиги наций УЕФА против сборной Швеции. Встреча состоится 20 ноября в Стокгольме.

Ранее вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин заявил, что россиянам необходимо повышение в классе в Лиге наций для игр с сильнейшими национальными командами Европы.

Автор: Дарья Смолина
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