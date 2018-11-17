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Сирия: коалиция США нанесла новые удары в Дейр-эз-Зоре, есть жертвы и раненые

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Сирия: коалиция США нанесла новые удары в Дейр-эз-Зоре, есть жертвы и раненые

Дамаск, 17 ноября. Новый удар возглавляемой США коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор привел к гибели несколько мирных жителей. Об этом в субботу сообщает государственное телевидение САР.

Известно, что атаке подверглась деревня аш-Шаафа на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Удар привел к гибели нескольких мирных жителей, есть пострадавшие», — сообщает телеканал, ссылаясь на местные источники.

Сирия: коалиция США нанесла новые удары в Дейр-эз-Зоре, есть жертвы и раненые

Точное число пострадавших и погибших при этом не приводится. Напомним, накануне информационное агентство SANA сообщило о 17 жертвах авиаудара международной коалиции по деревне Бу-Бадран.

В последние дни коалиция активизировала удары в Дейр-эз-Зоре, в ход, по информации сирийских СМИ, идут даже запрещенные кассетные бомбы.

США и их союзники оправдывают агрессию против Сирии тем, что коалиция якобы борется с террористами. При этом в Дамаске неоднократно подчеркивали, что американский контингент находится на территории САР незаконно, а действия США только способствуют укреплению боевиков.

Автор: Федор Веснин
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