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ДТП с трамваем и легковушками в Саратове попало на видео

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ДТП с трамваем и легковушками в Саратове попало на видео

Саратов, 17 ноября. Три легковых автомобиля столкнулись с трамваем в Саратове, в распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места происшествия.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Саратове в субботу на улице Огородная. По данным очевидцев, попавшие в аварию машины сильно пострадали. На кадрах ролика заметны вмятины на корпусе одного из автомобилей.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего уточняются, как и данные о пострадавших в ДТП.

Ранее стало известно, что специалисты СК РФ начали проверку по факту смертельной аварии в Саратовской области, где грузовой поезд наехал на рейсовый автобус на нерегулируемом железнодорожном переезде. В результате трагедии погибли пять человек, еще несколько пострадали.

Автор: Екатерина Кухарева
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