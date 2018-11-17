«У нас просили автографы»: аптека стала самым популярным местом в Пушкине после визита Путина

Пушкин, 17 ноября. Аптека на Железнодорожной улице в Пушкине стала крайне популярным местом после того, как ее посетили президент РФ Владимир Путин, министр здравоохранения Вероника Скворцова и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

«Сразу после того, как наши фотографии с президентом появились в прессе, к нам в аптеку начался поток людей, причем часто приходят не за лекарствами, а спросить о визите президента, даже автографы некоторые у нас просили», — отметила сотрудница аптеки Людмила.

По ее словам, персонал не ожидал визита столь высоких гостей, поскольку его об этом никто не предупреждал. Сперва работники медицинского учреждения испытали шок. Людмила вспомнила, что от президента веяло хорошим парфюмом, а его речь была пронизана доброжелательностью, передает РИА Новости.

Напомним, что накануне Путин посетил с рабочим визитом Петербург и его пригород. Российский лидер обсудил вопросы лекарственного обеспечения россиян, а также принял участие в открытии седьмого Международного культурного форума.