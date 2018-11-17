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Президент Руанды выступил за укрепление Африки

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Президент Руанды выступил за укрепление Африки

Москва, 17 ноября. Президент Руанды, действующий председатель Африканского союза (АС) Поль Кагаме выступил за укрепление Африки и улучшение будущего народа. Об этом он заявил на внеочередном саммите АС в эфиопской столице — Аддис-Абебе.

«Наша цель — проста: укрепить Африку, дать народам наших стран будущее, какого они заслуживают», — сказал он.

Он подчеркнул, что происходящие в Африке и мире события «подтверждают необходимость и срочность этого проекта».

В ходе саммита стороны обсудят вопросы реформирования органов АС, финансовых и административных изменений в деятельности организации, а также ряд других актуальных тем.

Автор: Дарья Смолина
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