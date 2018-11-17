СК начал проверку после смертельного ДТП с автобусом и поездом в Саратовской области

Саратов, 17 ноября. Специалисты Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ начали проверку после ДТП в Озинском районе Саратовской области, в результате которого погибли пять человек, еще несколько пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты инициировали процессуальную проверку по факту аварии, которая произошла из-за столкновения грузового поезда с рейсовым автобусом на железнодорожном переезде на перегоне Семиглавый Мар – Озинки. Этот участок относится к Приволжской железной дороге.

«Следствию предстоит проверить соблюдение машинистом поезда законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, сообщение о произошедшем ДТП поступило в экстренные службы около полудня субботы. Грузовой поезд наехал на рейсовый автобус на нерегулируемом железнодорожном переезде в Саратовской области. Пострадавших в аварии экстренно госпитализировали в местную больницу.

Как сообщал ранее источник Федерального агентства новостей, причиной ДТП, по предварительным данным, стали действия водителя автобуса, который проехал на запрещающий сигнал светофора, установленного на переезде. Машинист грузового поезда вовремя заметил приближающийся автобус и применил экстренное торможение, однако расстояние было слишком малым, чтобы избежать столкновения.