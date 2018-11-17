Лучшего командира для казачества нет: Шойгу предложили назначить главным атаманом России

В России изберут верховного атамана. Произойдет это 27 ноября в Москве на Большом казачьем круге, где соберутся около 500 делегатов всех 11 реестровых казачьих войск России, а также Республики Крым и Севастополя.

Большой казачий круг официально создаст единое казачье войско, утвердит единый устав, создаст штаб, совет стариков и казачий суд чести. Но главной интригой все-таки являются выборы главного атамана России. Некоторые СМИ называли кандидатом на это звание министра обороны России Сергея Шойгу. Прокомментировать эту информацию Федеральному агентству новостей согласился атаман петербургского городского казачьего общества «Православный союз казаков «Ирбис» Андрей Поляков.

«Мое личное мнение — у казаков сегодня нет единого национального лидера. Я имею в виду этнических казаков. Те организации, которые принимают в казачьи ряды всех граждан Российской Федерации независимо от их происхождения, созданы по образу и подобию армейских подразделений. Это ярко проявляется на Кубани, где казачьи подразделения работают максимально эффективно. А ведь среди кубанских казаков на самом деле мало представителей именно казачества. Там просто местные жители с местной пропиской», — заметил Андрей Поляков.

По мнению атамана Православного союза казаков «Ирбис», если выбирать национального лидера этнических казаков, то делать это нужно в несколько этапов.

«Надо, чтобы сначала казаки на местах выбрали своих делегатов, а потом эти делегаты выбирали лидера на общероссийском казачьем съезде. Порядок избрания должен быть отработан, регламентирован хотя бы на уровне общественных организаций, чтобы в нем могло принять участие все казачество. А так эти процессы проходят мимо нас. Я имею в виду — мимо народа этнических казаков», — считает собеседник ФАН.

Что же касается кандидатуры Сергея Шойгу на пост верховного атамана России, то Андрей Поляков видит в этом только положительные стороны.