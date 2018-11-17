Пассажирский самолет экстренно сел в Тель-Авиве из-за проблем с тормозной системой

Тель-Авив, 17 ноября. Пассажирский лайнер израильской компании Arkia, экипаж которого ранее сообщил о неисправности в тормозной системе, благополучно приземлился в аэропорту имени Давида Бен-Гуриона. Самолет следовал из Тель-Авива в Эйлат, в полете выяснилось, что у воздушного судна есть проблемы с тормозами.

«Самолет успешно приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве», — сообщается в Twitter телеканала KAN.

Известно, что на борту Embraer E-Jet находилось 29 пассажиров — они не пострадали.

Напомним, весной в главном аэропорту столицы Израиля два пассажирских самолета столкнулись на так называемой рулежной дорожке, инцидент также обошелся без пострадавших.