Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Пассажирский самолет экстренно сел в Тель-Авиве из-за проблем с тормозной системой

38
0 Оставить комментарий

Пассажирский самолет экстренно сел в Тель-Авиве из-за проблем с тормозной системой

Тель-Авив, 17 ноября. Пассажирский лайнер израильской компании Arkia, экипаж которого ранее сообщил о неисправности в тормозной системе, благополучно приземлился в аэропорту имени Давида Бен-Гуриона. Самолет следовал из Тель-Авива в Эйлат, в полете выяснилось, что у воздушного судна есть проблемы с тормозами.

 «Самолет успешно приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве», — сообщается в Twitter телеканала KAN.

Известно, что на борту Embraer E-Jet находилось 29 пассажиров — они не пострадали.

Напомним, весной в главном аэропорту столицы Израиля два пассажирских самолета столкнулись на так называемой рулежной дорожке, инцидент также обошелся без пострадавших.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.