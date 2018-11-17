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Трамп заявил о готовности помочь лидеру демократов с продвижением в палате представителей США

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Трамп заявил о готовности помочь лидеру демократов с продвижением в палате представителей США

Москва, 17 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности помочь лидеру демократов в палате представителей Нэнси Пелоси, которая баллотируется в спикеры нижней палаты парламента.

Глава государства также выразил уверенность, что Пелоси одержит победу в любом случае, отмечает «Газета.ру».

«Я могу дать Нэнси Пелоси столько голосов, сколько ей нужно для избрания спикером палаты общин. Она заслуживает победу, она это заработала, но в партии все еще есть люди, которые пытаются убрать ее с дороги. Она победит!» — пишет Трамп в Twitter.

Напомним, что 6 ноября в Соединенных Штатах прошли так называемые промежуточные выборы в конгресс. Республиканцам удалось сохранить парламентское большинство в сенате, однако они потеряли много мест в палате представителей.

Данные выборы считают очень важными для политической жизни Америки. Если бы большинство мест в обеих палатах получили демократы, они бы смогли запустить процесс импичмента президента.

Автор: Антон Соколов
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