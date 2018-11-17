Кончаловский станет послом «Русских сезонов» в Германии

Санкт-Петербург, 17 ноября. Российскому режиссеру Андрею Кончаловскому вручили знак посла международного культурного проекта «Русские сезоны». Награждение состоялось в рамках Санкт-Петербургского Международного культурного форума. Знак Кончаловскому передал министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Спасибо, это очень ответственная премия. А я человек безответственный», — пошутил режиссер.

Кончаловский отметил, что сегодня, когда есть Интернет, память стирается, а молодое поколение многого не видит и не замечает.

«Чрезвычайно важная функция России — это препятствовать амнезии, тому, что утрачивает память», — подчеркнул он.

Как обратил внимание Кончаловский, сила РФ заключается в том, что она сохраняет свои культурные ценности. При этом Европа, по словам режиссера, их утрачивает. Кончаловский подчеркнул, что русские культурные ценности являются европейскими.

«Я бы не хотел, чтобы через 20- 30 лет люди из Европы приезжали в Россию, чтобы посмотреть, какими они были», — сказал он, отметив важность проекта «Русские сезоны».

Получив знак «Русских сезонов», Кончаловский стал послом проекта в Германии — стране, которая примет его в следующем году. Санкт-Петербургский Международный культурный форум проходил в городе на Неве с 15 по 17 ноября.