«Сомневаюсь, что о боге будут говорить»: епископов УПЦ начали приглашать на «беседы» в СБУ

Киев, 17 ноября. Сотрудники СБУ начали приглашать для «бесед» епископов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом написал глава юридического отдела религиозной структуры протоиерей Александр Бахов на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Бахова, в связи с последними событиями вокруг УПЦ вызов епископов в СБУ стал вполне ожидаем. Однако глава юротдела отметил, что в законе отсутствует такая форма общения, как разговор или беседа.

«Дорогие владыки и отцы, сомневаюсь, что они с вами о боге будут говорить», — написал он.

Бахов посоветовал священникам потребовать официальное уведомление о необходимости прийти к сотрудникам СБУ, а также рекомендовал идти на «беседу» с адвокатом.

Украинские власти рассчитывают, что Константинополь предоставит раскольникам автокефалию до конца 2018 года. Томос об автокефалии может получить только выбранный на «объединительном соборе» православных церквей на Украине предстоятель «объединенной церкви». Каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в «объединительном соборе».