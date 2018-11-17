Консул Казахстана рассказал о состоянии соотечественников, пострадавших в ДТП под Саратовом

Астрахань, 17 ноября. Двое жителей Казахстана, пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом, находятся в тяжелом состоянии. Об этом в субботу заявил консул республики в Астрахани Канат Шеккалиев.

«Граждане Казахстана в тяжелом состоянии в больнице, с ними работают медики. Мы держим ситуацию на контроле, со всеми органами — с главврачом больницы, с главой Озинского района, администрацией губернатора Саратовской области», — отметил он.

В МВД Казахстана уточнили, что всего в автобусе находилось семеро пассажиров — пять граждан Узбекистана, которых не удалось спасти, и двое жителей Казахстана, передает РИА Новости.

Напомним, что трагедия произошла в субботу в 11.00 по московскому времени. Рейсовый пассажирский автобус проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд, в результате чего попал под поезд.

Губернатор Саратовской области уже поручил взять на контроль устранение последствий аварии и оказать необходимую медпомощь пострадавшим. ФАН опубликовал первые кадры с места аварии.