Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Консул Казахстана рассказал о состоянии соотечественников, пострадавших в ДТП под Саратовом

184
0 Оставить комментарий

Консул Казахстана рассказал о состоянии соотечественников, пострадавших в ДТП под Саратовом

Астрахань, 17 ноября. Двое жителей Казахстана, пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом, находятся в тяжелом состоянии. Об этом в субботу заявил консул республики в Астрахани Канат Шеккалиев.  

«Граждане Казахстана в тяжелом состоянии в больнице, с ними работают медики. Мы держим ситуацию на контроле, со всеми органами — с главврачом больницы, с главой Озинского района, администрацией губернатора Саратовской области», — отметил он.

В МВД Казахстана уточнили, что всего в автобусе находилось семеро пассажиров — пять граждан Узбекистана, которых не удалось спасти, и двое жителей Казахстана, передает РИА Новости.

Напомним, что трагедия произошла в субботу в 11.00 по московскому времени. Рейсовый пассажирский автобус проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд, в результате чего попал под поезд.

Губернатор Саратовской области уже поручил взять на контроль устранение последствий аварии и оказать необходимую медпомощь пострадавшим. ФАН опубликовал первые кадры с места аварии.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.