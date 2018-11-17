ЛНР: три дезертира из ВСУ напали на Артемовск в Донбассе

Луганск, 17 ноября. Командование Вооруженных сил Украины проводит проверку по факту вооруженного нападения, которое совершили в Артемовске трое силовиков, самовольно покинувших подразделение украинской армии в Донбассе. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики, подполковник Андрей Марочко.

По данным подполковника, трое украинских силовиков дезертировали из ВСУ, захватив с собой оружие. После того, как они оставили часть, военнослужащие направились в населенный пункт Артемовск, где совершили вооруженный разбой, подчеркнул Марочко.

«Примеру своих подчиненных последовал и командир взвода (…), который с табельным оружием покинул расположение части, не выдержав давления со стороны командования в ходе разбирательств», – добавил представитель республики.

Ранее Марочко сообщил о другом случае дезертирства в рядах ВСУ. На минувшей неделе четверо военнослужащих украинской армии угнали БМП и самовольно покинули расположение части в Донбассе.

Напомним, власти Украины в 2014 году развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта.

Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства, обстреливая территории республик. За четыре года боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.