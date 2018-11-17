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ЕС пытается оправдать военные расходы, спекулируя на тему Первой мировой войны — МИД РФ 

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ЕС пытается оправдать военные расходы, спекулируя на тему Первой мировой войны — МИД РФ 

Москва, 17 ноября. Ряд стран Евросоюза пытаются оправдать наращивание военных расходов, проводя ложные исторические параллели и спекулируя на тему Первой мировой войны, говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в субботу.

«Надуманным считаем попытки найти «внешнего врага» и, цепляясь за ложные исторические параллели, обосновать противостоянием иллюзорному «потенциальному агрессору» наращивание собственных военных расходов», — отметили дипломаты.

Такое заявление российского внешнеполитического ведомства последовало в ответ на попытку ЕС сравнить сегодняшнюю ситуацию на континенте с обстановкой, предваряющей мировые конфликты. Как напомнили в МИД РФ, на фоне празднования 100 лет окончания Первой мировой войны в некоторых европейских государствах причину глобального конфликта разглядели в национализме.

ЕС пытается оправдать военные расходы, спекулируя на тему Первой мировой войны — МИД РФ 

«Более того, прямо называются и внешние «националисты» — США, подрывающие при администрации Дональда Трампа единство «коллективного Запада», а также Китай и Россия, которых фактически сравнивают с «реваншистскими» центрально-европейскими державами перед Первой Мировой войной», — пояснили в ведомстве.

Дипломаты подчеркнули, что приравнивать защиту национальных интересов к национализму недопустимо. Они напомнили, что в Первую мировую войну стороны не стремились отстоять собственный суверенитет - речь шла о глобальной гегемонии.

Попытки ряда европейских политиков использовать «идеологические построения» в борьбе за голоса избирателей в преддверии выборов в Европарламент в 2019 году МИД РФ назвал «нечистоплотными».

ЕС пытается оправдать военные расходы, спекулируя на тему Первой мировой войны — МИД РФ 

Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, прошли в Париже 11 ноября. На них были приглашены лидеры государств, руководители ООН и ряда европейских организаций. Ряд громких заявлений в Париже сделал президент США Дональд Трамп.

Он раскритиковал Францию за поддержку создания общеевропейской армии и попытался подкрепить свои слова историческими фактами. Однако сделать это успешно Трампу не удалось. Ранее российский сенатор Алексей Пушков провел ликбез по истории для американского лидера.

Автор: Василий Котов
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