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«Вместо шапки на ходу он надел сковороду»: разноцветные ботинки главы ЕК озадачили россиян

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«Вместо шапки на ходу он надел сковороду»: разноцветные ботинки главы ЕК озадачили россиян

Москва, 17 ноября. Обувь председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера привлекла внимание пользователей социальных сетей, которые ринулись обсуждать, какого цвета у него ботинки.

Пользователи обратили внимание на обувь Юнкера, когда он был на пресс-конференции по итогам встречи с лидером Южной Африки Сирилом Рамафосой и председателем Евросовета Дональдом Туском. Кто-то из комментатор считает, что у председателя Еврокомиссии один ботинок черный, а другой — коричневый. Другие утверждают, что ботинки одинакового цвета — черные.

На видео видно, что присутствующая в зале женщина пристально смотрела на обувь Юнкера. Она проводила чиновника к выходу, не исключено, чтобы переобуться. По крайней мере, позже на фотографиях глава ЕК появляется в одинаковых черного цвета ботинках, сообщили «Известия».

«Есть анекдот про мужика, который пришел на работу в разных ботинках. Пошел домой переодеваться, а там тоже разные. Так вот этого мужика зовут Жан-Клод Юнкер, он глава Еврокомиссии», — написал Дмитрий Смирнов. 

«Вместо шапки на ходу он надел сковороду. Вместо валенок перчатки натянул себе на пятки», — процитировал пользователь Самуила Маршака. 

«Остается загадкой-кто то ж тоже одел два разных ботинка. Туск? Или Вальцман?» — задался вопросом пользователь. 

 

Автор: Дарья Смолина
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