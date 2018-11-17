Создатель китайской ядерной программы умер в возрасте 100 лет

Пекин, 17 ноября. Китайский ученый Чэн Кайцзя, крупный физик и один из создателей ядерной программы страны скончался в Пекине в возрасте ста лет.

Настоящее имя ученого было засекречено в 1960 году, когда Кайцзя приступил к работе над ядерной программой Китая, сообщает Центральное телевидение КНДР. Физику без помощи советских ученых удалось рассчитать температуру и давление в эпицентре ядерного взрыва, Кайцзя разработал теорию и разъяснил физические процессы ядерных взрывов, он же создал и руководство по безопасному проведению испытаний.

В 1964 году во многом благодаря работе проделанной Кайцзя Пекин провел успешные испытания ядерной бомбы, а через три года в Китае испытали и водородную бомбу.

В 1999 году Чэн Кайцзя получил высшую государственную награду КНР за научно-технические разработки, а в прошлом году ученого удостоили высшей военной награды Китая — ордена «Первого августа».