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Создатель китайской ядерной программы умер в возрасте 100 лет

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Создатель китайской ядерной программы умер в возрасте 100 лет

Пекин, 17 ноября. Китайский ученый Чэн Кайцзя, крупный физик и один из создателей ядерной программы страны скончался в Пекине в возрасте ста лет.

Настоящее имя ученого было засекречено в 1960 году, когда Кайцзя приступил к работе над ядерной программой Китая, сообщает  Центральное телевидение КНДР. Физику без помощи советских ученых удалось рассчитать температуру и давление в эпицентре ядерного взрыва, Кайцзя разработал теорию и разъяснил физические процессы ядерных взрывов, он же создал и руководство по безопасному проведению испытаний.

В 1964 году во многом благодаря работе проделанной Кайцзя Пекин провел успешные испытания ядерной бомбы, а через три года в Китае испытали и водородную бомбу.

В 1999 году Чэн Кайцзя получил высшую государственную награду КНР за научно-технические разработки, а в прошлом году ученого удостоили высшей военной награды Китая — ордена «Первого августа».

Автор: Федор Веснин
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