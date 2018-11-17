ЛНР обвинила ОБСЕ в замалчивании украинских обстрелов в Донбассе

Луганск, 17 ноября. Луганская народная республика выразила сомнение в объективности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающих в Донбассе.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что международные наблюдатели по какой-то причине не сообщили о разрушениях в населенном пункте Золотое-5, которое подверглось минометному обстрелу со стороны украинской армии.

«Это ни что иное, как замалчивание преступлений Украины, совершенных в отношении народа Донбасса. Просим руководство наблюдательной миссии обратить внимание на данный факт и принять соответствующие меры», — отметил он, выступая на брифинге.

Ранее ФАН сообщал, что украинские силовики за минувшие сутки не менее двух раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и поселка городского типа Фрунзе.

Напомним, что комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе «Минск-2» был принят в феврале 2015 года.

Несмотря на то, что с момента подписания документов прошло почти четыре года, практически ни одно из требований минских соглашений украинской стороной реализовано не было. Закон об особом статусе Донбасса формально был принят Верховной радой, однако де-факто он не применяется.