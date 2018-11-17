Полиция предупредила о недопустимости провокаций в ходе выборов на Мадагаскаре

Антананариву, 17 ноября. Малагасийские силовики призвали терпеливо ждать результатов выборов, а также заявили о недопустимости и наказуемости любых провокаций, подрывающих порядок. Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов.

Сотрудники полиции обратились к участникам президентских выборов, призвав их проявить терпение во время ожидания итогов опроса от 7 ноября.

«Избирательный период — это деликатный момент, способствующий любой напряженности и соперничеству между соотечественниками», — отмечается в заявлении малагасийских силовиков.

В ведомстве напомнили, что провокационные действия, подрывающие порядок, наказуемы по закону.

Напомним, бывшие президенты и кандидаты на этот пост Марк Равалуманана и Эри Радзаунаримампианина, отстающие от лидирующего участника выборов, которым, по результатам обработки 42,45% избирательных бюллетеней, назван Андри Радзуэлина, заявили ранее о большом количестве нарушений, якобы выявленных в ходе голосования.

Радзуэлина впоследствии опроверг заявления своих соперников о том, что его команда якобы занималась подкупом избирателей.