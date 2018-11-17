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Бондарчук рассказал об успехе «Притяжения - 2» за рубежом

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Бондарчук рассказал об успехе «Притяжения - 2» за рубежом

Санкт-Петербург, 17 ноября. Зарубежные прокатчики проявляют большой интерес к российскому фильму «Притяжение-2». Об этом в субботу заявил режиссер ленты Федор Бондарчук, выступая на седьмом петербургском Международном культурном форуме.

По его словам, Южная Корея и Германия уже приобрели права на прокат.

«По второй части «Притяжения»  результат в два раза больше, чем по первой. Если говорить о первой части «Притяжения», то  был контракт с тайской стороной — это беспрецедентный случай», — цитирует режиссера корреспондент Федерального агентства новостей.

Бондарчук подчеркнул, что его картина стала не единственным российским фильмом, который вызывает интерес за рубежом. Так, например, ленты «Салют-7» и «Движение вверх» тоже показали хорошие результаты в Китае.

Автор фильма также добавил, что российская премьера «Притяжения – 2» состоится в московском районе Чертаново, который фигурирует в фильме. Напомним, что первая часть «Притяжения» вышла в январе 2017 года и оказалась коммерчески успешной. Фильм собрал более миллиарда рублей на отечественном рынке и был показан в 70 странах.

Автор: Алексей Громов
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