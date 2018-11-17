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Создателя Человека-паука и Халка похоронили в США

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Создателя Человека-паука и Халка похоронили в США

Вашингтон, 17 ноября. В США попрощались с известным писателем и сценаристом, одним из основателей компании Marvel Comics Стэном Ли. Согласно его воле похороны были закрытыми.

«Стэн всегда настаивал, что не хочет пышных открытых похорон, поэтому его семья попрощалась с ним во время частной закрытой церемонии», — говорится в заявлении компании POW! Entertainment, в создании которой участвовал Ли.

Напомним, создатель множества известных комиксов Стэн Ли умер в понедельник в Лос-Анджелесе, ему было 85 лет. Ли подарил миру таких популярных героев, как Человек-паук, Железный человек и Халк. Свои соболезнования в связи с кончиной сценариста выразили многие актеры, снимавшиеся в фильмах студии Marvel, в частности, с Ли попрощались «Стражи Галактики» и «Мстители». 

Автор: Федор Веснин
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