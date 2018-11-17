Николай Стариков: в Америке избрали нового президента Бразилии. ФАН-ТВ

Николай Стариков, лидер движения «Патриоты Великого Отечества», в своем еженедельном блоге «Точка зрения» – о самых актуальных и острых темах. Подробнее в видеоматериале.

— Возобновились разговоры о возможном возвращении двух островов курильской гряды Японии. Почему, несмотря на то, что Россия дала четко понять свою позицию по этому поводу, разговоры все еще продолжаются?

— История эта длится очень давно. Давайте разберемся, потому что позиция России не может вызывать каких-то сомнений. Удивительно, что эта история еще продолжается, и американцы руками японцев постоянно этот вопрос муссируют. В 1945 году заканчивается Вторая мировая война, и еще до ее завершения союзники принимают решение, что и Курильские острова, и Сахалин целиком становятся территорией Советского Союза. И дальше наступает холодная война, и наши союзники становятся — сейчас называют партнерами, — а тогда — американскими империалистами. Они полностью меняют свое отношение к происходящему. Дальше 1951 год — мирный договор с Японией, который сепаратно инициируют Соединенные Штаты Америки. В этом договоре «случайно» четко не написано кому передаются Курильские острова. Это в дальнейшем дает возможность японцам задавать вопросы, куда должны перейти Курильские острова, и ввести термин «северные территории». Мол, мы, японцы отказались от Курильских островов, но то, о чем мы сейчас говорим — это северные территории. Что касается декларации 1956 года, вокруг которой, как кот вокруг сметаны, ходят японцы. Это связано с недавно закончившейся эпопеей с Крымом, когда руководитель решил изменить карту Советского Союза, отдав его Украинской ССР. Тот же руководитель в тот же год принял практически такое же решение, желая заключить с Японией мирный договор. Он отдает указ отдать два острова — Хабомаи и Шикотан. Чтобы наладить отношения с японцами, Советский Союз идет навстречу по всем пунктам. СССР также предложил Японии помощь по вступлению в ООН, членом которого Япония до 1956 года не являлась, а Япония запросила выпуск всех японских заключенных, отбывающих наказание на территории СССР. Таких было 1016 военных и 357 гражданских лиц. И Советский Союз соглашается. Со стороны Японии: они подписывают мирный договор и берут курс на налаживание отношений с Советским Союзом. Главной целью здесь было оттащить японцев от американцев.

— Но тут включаются в вопрос американцы: им не нужно улучшение отношений между Советским Союзом, Китаем и Японией. Ничего в итоге не было подписано. И сейчас это выглядит со стороны Японии так: давайте обсуждать территориальный вопрос, давайте заключать мирный договор. Россия соглашается. На что Япония просит отдать Хабомаи и Шикотан, после чего мы садимся за стол переговоров и начинаем обсуждать передачу других островов. Что касается вопроса о том, почему нельзя передавать Курильские острова. Это принципиально важные территории, поскольку 200-мильные зоны вокруг Курильских островов крайне богаты всевозможными морскими ресурсами, мы даже не говорим о возможных полезных ископаемых, которые находятся там внизу. Современное международное право, на мой взгляд, дает России право дезавуалировать декларацию 1956 года. Мне кажется, правильная политика России должна быть такая: никому и ничего. Если мы будем всем раздавать, себе не останется.

— На этой неделе — 15 ноября — в Бразилии праздновали День провозглашения Республики. А недавно там был выбран новый лидер Жаир Болсонару. Его называют бразильским Трампом. Если ли в этом сравнении доля истины? Какие вообще отношения у России и Бразилии сегодня?

— Когда говорят, что избранный президент этого государства — это бразильский Дональд Трамп, я бы согласился с этим только в одном аспекте. Дональд Трамп — это президент государства, который проводит резко антироссийскую политику. В этом смысле Жаир Болсонару может стать вторым Дональдом Трампом. Он будет проводить абсолютно проамериканскую политику, значит, можно предположить, что Бразилия будет выступать против нас, в чем она сейчас в какой-то мере стеснена. Напомню, что Бразилия — это первая буква аббревиатуры БРИКС. Поэтому несколько лет назад американцы осуществили переворот, и Жаир Болсонару — итог этого переворота. Некоторые моменты программы победившего кандидата: тропические леса Бразилии — это достояние всего человечества, они не должны принадлежать только Бразилии. Теперь вспомним другой тезис: Сибирь — это достояние всего человечества, она не должна принадлежать только России. Тезисы проамериканским политикам пишут одни и те же люди из ЦРУ. Хороший тезис — экономия — на 20 лет сокращение социальных расходов. Министр финансов у него — Пауло Гуэдес. Помимо того, что он министр финансов, он также управляет всеми активами Джорджа Сороса на территории Бразилии. Это, конечно, «совпадение». В конце концов, Бразилия хочет развивать свою ядерную программу. Что касается внешней политики: против Башара Асада, посольство Бразилии надо перенести в Иерусалим — поддержка Израиля. Заявляя так, вряд ли он одержал бы победу. Поэтому говорил он о культуре, поддержке семьи, о традициях, много-много хороших слов. Надо зреть в корень, а корень такой — в Америке избрали нового президента Бразилии. Я боюсь, что теперь мы увидим противодействие в рамках БРИКС, в перспективе, я думаю, это может полностью вывести Бразилию из БРИКС, что будет серьезным ударом по этому объединению.

— Стартовал последний этап инициативы «Великие имена России». Как вы к ней относитесь? И какие имена, по-вашему, должны быть в этом списке?

— Вы знаете, к этой инициативе я отношусь сложно. С одной стороны, мне кажется правильной идея, когда имена великих соотечественников будут носить, в данном случае, аэропорты нашей страны. У нас аэропорты чаще всего привязывались к каким-то географическим названиям. Например, в Питере — Пулково. Есть часть аэропортов России, которая уже носит чьи-то имена. Мне только не хотелось бы, чтобы эта идея использовалась в качестве отвлечения внимания общественности от каких-то важных вещей и сложных мировых процессов. В интернете пишут, что после переименования аэропортов начнут переименовывать вокзалы. На самом деле, если и вокзалы будут имени кого-то, тоже не будет ничего плохого. Нам нужно строить новые аэропорты, чтобы все прекрасные соотечественники были увековечены. Если мы сравним количество действующих аэропортов России и Америки, мы увидим, что там их кратно больше. В России крайне сложно куда-то полететь, все через Москву, но это неправильно. Необходимо развитие регионального сообщения. Поэтому в целом отношение сложное, но положительное. Все-таки какие имена будут выбраны? Я думаю, что будут протестовать против имени Сталина. А я думаю, что аэропорт имени Сталина в Волгограде во многом снизил бы накал дискуссии. Вопрос в том, какими будут остальные имена. Я надеюсь, что общественная мудрость в этом вопросе восторжествует.

— Кто-то из современности мог бы дать имя аэропорту?

Мне кажется, что к таким вопросам надо подходить серьезно. Много ли было писателей в XVIII-XIX веках? Да, очень много. Много было государственных деятелей? Да, они казались исполинами в тот момент. Прошло 100-200 лет, и часть писателей ушла на полки книжных магазинов, в память экспертов. Но большинство населения России и мира знают Чехова, Пушкина, Достоевского. А не тех, кто с ними в тот момент делил, так сказать, писательский хлеб. Что касается музыкальных исполнителей, ну, ребята, вы хорошо помните исполнителей, которых любили ваши бабушки? А прабабушки? А прапрабабушки? При всем уважении к товарищам, которые сегодня у нас зажигают прекрасные песни, вы уверены, что через 150 лет они будут также актуальны? Я бы, конечно, воздержался от увековечивания имен музыкантов, потому что мода — вещь переменчивая. И в этом смысле музыкальная мода ничем не отличается от любой другой.

— На днях прозвучало заявление Эммануэля Макрона о том, что Европе нужна своя армия. Причем не просто так, а чтобы не быть вассалом США. Трамп, конечно, ответил французскому лидеру в свойственной ему жесткой форме. Действительно ли Европа стремится к этому?

— Макрон сказал следующее: нам нужна европейская армия для того, чтобы защищаться от Соединенных Штатов, Китая и России. Именно это вызвало жесткую реакцию Трампа, который написал в Twitter, что вообще-то вы собирались учить немецкий язык до тех пор, пока американцы туда не пришли. Дональд Трамп, как обычно, забыл, кто внес решающий вклад в разгром нацизма. Макрон до этого допустил язвительное замечание, отметив, что он вообще-то — сторонник дипломатические вопросы обсуждались не в Twitter, а за столом переговоров. Что происходит? С одной стороны, США доминируют, это очевидно, хотят, чтобы все были слабые и зависимые. Как мы помним, при визите Макрона Трамп водил его за ручку по Белому дому. Прошло полгода, и французский лидер начал проявлять признаки самостоятельности. В политике никто не может быть уверен, что человек, который лоялен, будет лоялен вечно. Когда Макрон говорит о создании собственной армии, это серьезно. Европа базируется на нескольких принципах: подкуп, компромат, присутствие американских войск. Чем отличаются Япония и Китай? На территории Китая нет американских войск. Американцы требуют, чтобы их партнеры вкладывались в НАТО, по сути, в американскую армию. А Макрон начал говорить о создании собственной армии. Как только в Европе начнет создаваться своя армия, американцев лет через пять попросят покинуть территории, потому что страны могут «сами себя защитить» — главный аргумент ввода войск Америки.