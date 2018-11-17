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Политика

Меркель признала провал немецкой миграционной политики

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Меркель признала провал немецкой миграционной политики

Берлин, 17 ноября. Глава правительства Германии Ангела Меркель посетила город Хемниц в Саксонии, где в августе от рук мигрантов погиб местный житель. После этого в городе заметно возросли националистические настроения.

Меркель, общаясь с жителями Хемница, признала, что власти ФРГ допустили немало ошибок в миграционной политике, пишет Deutsche Welle. Канцлер заявила, что властям стоило признать некоторые регионы страны небезопасными и сократить поток беженцев, прибывающих туда.     

Визит Меркель в Хемниц сопровождался акциями протеста — жители требовали от канцлера изменить миграционную политику, чтобы защитить немцев.

Напомним, преступления, совершаемые выходцами из других стран в Германии, в последнее время вызывают все более агрессивную реакцию местных жителей. В начале ноября, напомним, сообщалось о групповом изнасиловании школьницы мигрантами в Мюнхене.

Каждый новый подобный случай приводит к массовым выступлениям жителей ФРГ, недовольных участью своей страны, массово принимающей мигрантов и при этом вносящей самые большие взносы в ЕС.

Автор: Федор Веснин
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