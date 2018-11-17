Названа предварительная причина смертельного ДТП с автобусом и поездом в Саратовской области

Саратов, 17 ноября. Водитель рейсового автобуса, который попал под поезд в Озинском районе Саратовской области, выехал на железнодорожный переезд на перегоне Семиглавый Мар – Озинки в то время, как там был включен сигнал, предупреждающий о приближении поезда, что и стало, по предварительным данным, причиной смертельного ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

По данным ведомства, в 12.00 по местному времени (11.00 по Москве) поезд наехал на рейсовый автобус на нерегулируемом железнодорожном переезде в Саратовской области. В результате аварии погибли пять человек, еще трое пострадали, их экстренно госпитализировали в местную больницу.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, установленного на переезде.

«Причина ДТП – грубое нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, представители Приволжской железной дороги подчеркнули, что машинист грузового поезда вовремя заметил приближающийся автобус и применил экстренное торможение, однако расстояние было слишком малым, чтобы избежать столкновения. В данный момент на месте аварии проводятся работы по уборке техники с железнодорожных путей.

Ранее губернатор Саратовской области поручил взять на контроль устранение последствий аварии и оказать необходимую медпомощь пострадавшим. Отмечается, что все пострадавшие и погибшие, по предварительным данным, являются гражданами Казахстана.

ФАН опубликовал первые кадры с места аварии.