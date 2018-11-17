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Тренер Тарасовой рассказал о состоянии фигуристки после травмы

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Тренер Тарасовой рассказал о состоянии фигуристки после травмы

Москва,  17 ноября. Повредившая челюсть на тренировке российская фигуристка Евгения Тарасова пришла в себя, она вместе со своим партнером Владимиром Морозовым продолжит участие в Гран-при в Москве. Об этом сообщил в субботу тренер пары Максим Траньков.

«Ни о каком снятии с соревнований речь не идет. Все в порядке», — рассказал он телеканалу «360».

В субботу на тренировке Тарасова на большой скорости столкнулась с фигуристом Александром Коровиным, упала на лед и повредила челюсть. Продолжить тренировку она не смогла: ее госпитализировали, чтобы наложить швы.

Ранее фигуристы Тарасова и Морозов на этапе Гран-при в Москве побили мировой рекорд в короткой программе. Соревнования завершатся в воскресенье, 18 ноября.

Автор: Василий Котов
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