Тренер Тарасовой рассказал о состоянии фигуристки после травмы

Москва, 17 ноября. Повредившая челюсть на тренировке российская фигуристка Евгения Тарасова пришла в себя, она вместе со своим партнером Владимиром Морозовым продолжит участие в Гран-при в Москве. Об этом сообщил в субботу тренер пары Максим Траньков.

«Ни о каком снятии с соревнований речь не идет. Все в порядке», — рассказал он телеканалу «360».

В субботу на тренировке Тарасова на большой скорости столкнулась с фигуристом Александром Коровиным, упала на лед и повредила челюсть. Продолжить тренировку она не смогла: ее госпитализировали, чтобы наложить швы.

Ранее фигуристы Тарасова и Морозов на этапе Гран-при в Москве побили мировой рекорд в короткой программе. Соревнования завершатся в воскресенье, 18 ноября.