Сирия: жертвами удара коалиции в Дейр-эз-Зоре стали 40 человек

Дамаск, 17 ноября. Жертвами аваиударов возглавляемой США коалиции в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор стали 40 человек. Большинство погибших — женщины и дети, сообщает сирийское агентство Sana.

Удар был нанесен по деревне аль-Букаан, расположенной недалеко от города Хаджин, на востоке Дейр-эз-Зора.

Коалиция уже не в первый раз наносит удары по жилым районам в Сирии. На днях она атаковала населенные пункты Хаджин и Эш-Шаафа в Дейр-эз-Зоре. При этом, как передают СМИ, при обстреле самолеты использовали запрещенные международными конвенциями кассетные бомбы.

В четверг коалиция совершила еще один авианалет, ударив по восточному берегу Евфрата. Согласно предварительным данным, сброшенные на Сирию боеприпасы были начинены белым фосфором, который также считается запрещенным оружием.

Коалиция была создана для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»11 (запрещена в России), однако жертвами авиаударов чаще всего оказываются мирные жители. Отметим также, что коалиция осуществляет военную операцию в Сирии незаконно, поскольку не получала разрешения ни от официального Дамаска, ни от Совбеза ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.