Футболистам сборной РФ нужно повышение в классе в Лиге наций — Анохин

Москва, 17 ноября. Сборной России по футболу необходимо повышение в классе в Лиге наций УЕФА, чтобы играть с сильнейшими национальными командами Европы, заявил вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

По мнению Анохина, у российской сборной есть хорошие шансы на повышение в Лиге наций. Игроки хотят подарить российским болельщикам матчи с грандами европейского и мирового футбола, отметил вице-президент РФС. При этом, подчеркнул он, необходимо, чтобы у россиян была возможность играть с грандами на постоянной основе и на себе понимать, какой в действительности уровень футбола в Европе и мире.

«Уверен, мы сможем достичь повышения в этом сезоне, потому что он как никогда удачно складывается для нашей сборной», — приводит телеканал «360» слова Анохина.

«Газета.ру» напомнила, что сборная России сразится в матче Лиги наций УЕФА против Швеции 20 ноября. По информации «Известий», полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин пропустит предстоящий матч из-за полученного ранее мышечного повреждения.